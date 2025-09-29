إعلان

جودي أحمد سعد تنشر صورة مع أندرتيكر وتعلق: "حبيبي وأخويا الكبير"

كتب- مروان الطيب:

06:09 م 29/09/2025

جودي أحمد سعد

شاركت جودي، ابنة الفنان أحمد سعد، جمهورها صورة تجمعها بلاعب مصارعة المحترفين الشهير أندر تيكر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت جودي على الصورة قائلة: "حبيبي وأخويا الكبير".

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

جودي أحمد سعد مع أندرتيكر

