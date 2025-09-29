جودي أحمد سعد تنشر صورة مع أندرتيكر وتعلق: "حبيبي وأخويا الكبير"
كتب- مروان الطيب:
جودي أحمد سعد
شاركت جودي، ابنة الفنان أحمد سعد، جمهورها صورة تجمعها بلاعب مصارعة المحترفين الشهير أندر تيكر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".
وعلّقت جودي على الصورة قائلة: "حبيبي وأخويا الكبير".
يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".
اقرأ أيضا:
"مصمم قصص الأنبياء".. وفاة الفنان أحمد الضوي
أول تعليق من منير مكرم بعد مغادرته المستشفى