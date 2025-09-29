شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديوهات من كواليس حلقتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

ونشرت كارولين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صاحبة السعادة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة، قمر يا ناس، جميلة، ولا جورجينا ولا ياسمين مفيش بعد كارولين".

يذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.