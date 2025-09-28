فيديو.. هالة صدقي ترقص مع ليلى علوي ويسرا في حفل عمرو دياب بالأهرامات

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حضورها حفل الهضبة عمرو دياب تحت سفح الأهرامات.

ونشرت هالة صدقي الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي ترقص مع ليلى علوي ويسرا على أنغام أغنية "خطفوني".

وكتبت، تعليقًا، على الفيديو: "حلو الاحتفال بالنجاح والتعب والسهر وفي الآخر تكون النتيجة وهو النجاح ، وخصوصا لما يكون الاحتفال في اجمل مكان في الدنيا كلها الاهرامات".

أحيا النجم عمرو دياب حفلًا ضخمًا تحت سفح أهرامات الجيزة، وسط حضور جمهوره وعدد كبير من نجوم الفن، وكان من أبرزهم: الفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي والفنانة ليلى علوي.

وشاركت الفنان هالة صدقي مؤخرا في مسلسل "إش إش" ومسلسل "قهوة المحطة"، الذين عرضوا في شهر رمضان 2025.