برفقة زوجها وعائلتها.. أروى جودة تحتفل بعيد ميلادها على ساحل أمالفي

هيدي كرم تشارك جمهورها صورًا من كواليس "وتر حساس 2"

احتفلت الفنانة أروى جودة بعيد ميلادها في أجواء رومانسية دافئة على ساحل أمالفي، برفقة زوجها رجل الأعمال الإيطالي جون باتسيت وعائلتها.

ونشرت أروى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو وصورة من الاحتفال، وعلّقت قائلة: "أحتفل بعيد ميلادي على ساحل أمالفي مع حب حياتي وأجمل عائلة اخترناها".

يُذكر أن أروى جودة كانت قد احتفلت بعقد قرانها على جون باتسيت في يناير 2025.

وعُرض للفنانة مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول قضايا واقعية شهدتها المحاكم المصرية، من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة.

اقرأ أيضًا:

بعد اختياره رئيسًا لمؤتمر أدباء مصر.. مدحت العدل: "المؤتمر يمثل قيمة كبرى في المشهد الثقافي المصري"

"ملك زمانك".. محمود البزاوي يشارك جمهوره صورًا بتقنية الذكاء الاصطناعي