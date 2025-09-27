"شعر قصير".. ويزو تفاجئ الجمهور بإطلالة غريبة

تركي آل الشيخ يكشف عن وصول ديف شابيل للمشاركة في مهرجان الرياض للكوميديا

"سيارته تهشمت".. نجاة أحمد السقا من الموت بعد تعرضه لحادث سير

شاركت الفنانة دينا محسن "ويزو" متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت "ويزو" بإطلالة جديدة وغريبة بقصة شعر قصيرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين معها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أنا فخور فيكي"، "أنتي عسل"، "قمر يا ويزو"، "أحلى ممثلة".

وكانت آخر مشاركات ويزو بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ويزو تشارك بأكثر من عمل فني من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "كابتن جاك" بطولة الفنان محمد ثروت، تأليف عمرو الطاروطي، إخراج شادي علي.

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ يكشف عن وصول ديف شابيل للمشاركة في مهرجان الرياض للكوميديا

بالصور.. طرح البوسترات المنفردة لـ أبطال فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"