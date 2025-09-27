13 صورة لـ رانيا منصور من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت رانيا بفستان طويل من اللون "البيج"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "جمالك خد قلبي، جميلة، قمر، حلوة، منورة يا قمر".

جدير بالذكر أن رانيا منصور يُعرض لها حاليا الموسم الثاني من مسلسل وتر حساس، بطولة غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، إخراج وائل فرج، كما شاركت في فيلم "ريستارت" المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، ميمي جمال، محمد ثروت، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين، الذين أطلوا كضيوف شرف.







