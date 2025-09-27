25 صورة ومعلومات عن إنجي عبدالله بعد إصابتها بورم في جذع المخ



تصدر اسم الفنانة إنجي عبدالله، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إعلان معاناتها مع الإصابة بورم في جذع المخ.



ونستعرض لكم معلومات عن إنجي عبدالله في السطور التالية:



- ممثلة مصرية.



- تزوجت عام 2015 من "ألبر بوسوتر" القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة.



- أعلنت عام 2016 عن إصابتها بورم في المخ والنخاع الشوكي.



- بدأت حياتها الفنية بفيلم "بدر" عام 2001.



- حلصت على لقب ملكة جمال مصر عام 1999.



- اعتزلت التمثيل فترة بحياتها.



- كان مسلسل "امرأة فوق العادة" عام 2007 أول عمل لها بعد عودتها للتمثيل مجددا.



- شاركت في 12 عملا فنيا.



- كانت آخر أعمالها الفنية فيلم"حسن دليفري" عام 2016.



- من أعمالها التليفزيونية، مسلسلات "ألوان الطيف، شطرنج ج1، شطرنج ج2، تماسيح النيل، مدرسة الاحلام، النار والطين، اختفاء سعيد مهران، امرأة فوق العادة، ساعة عصاري".



- من أعمالها السينمائية، أفلام "حسن دليفري، هجوم منتصف الليل، بدر".



وكانت إنجي عبدالله، كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "عدى ٦ شهور بحاول اتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، وهو مش سرطان ، هو ورم حميد ،لكن موجود في اخطر مكان في المخ، للاسف كل الدكاتره في مصر ؛،،وبره مصر ، أساتذة في مجال الأورام والمخ والأعصاب، رفضوا يعالجونى، لانى اخدت كل جلسات الاشعاع والكيماوي المسموح ليا وللمكان الصعب ده سنة ٢٠١٩".



وتابعت: "وكنت فاكرة خلاص انا تمام ،، لكن للأسف رجعت لي أعراض اسوأ بكتير من زمان، انا فقدت الإحساس بالجنب اليمين ،وصعوبة في البلع وكهربا في جسمى. كله لما بعمل أي حركه بسيطه حتى لما بحرك عيني، وفي حاجات تانيه كتير، حتى انا رجعت للمستشفى اللي اتعالجت فيها قبل كده ،، بنصيحة من دكتور ، تامر النحاس اللي هو شخصيا رفض يعالجنى، و المستشفى طلبت مني امضي إقرار ، اني مسئولة تماما عن كل اللي ممكن يحصل لي لو اتعالجت ، طبعا مشيت من الخوف".



واستكملت: "دلوقت أنا مع الدكتور الوحيد اللي وافق انه يجرب علاجات خفيفة تلطيفية لمحاولة تحسين جودة الحياة مع انتظار معجزة، انا مش بحاول اتعالج علشان متمسكة بالحياة انا بس تعبانه جدا بقالي كتير، وبدعي ربنا بحاجه واحده بس.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".



وأختتمت: "الشخص اللي واقف جنبي وبيساعدني ان اعمل ابسط الحاجات اليومية اللي خلاص بقت مستحيلة إني اعملها لوحدي هي اختي اللي عندها ورم في الرئة والمخ مرحلة رابعة، وكنت فاكرة إن أنا اللي هخلي بالي منها، أنا حالتي بتتأخر كل شوية، والمرة دي شفت حاجات صعب اني حتى أوصفها، أنا راضية بقضاء ربنا الصعب أوي أوي ليا ولأختي، لكن الحياة بجد صعبة جدا ومفاجئتها أصعب، أدعولي".







