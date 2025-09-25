إعلان

دنيا سامي تكشف حقيقة إصابة رحمة أحمد فرج بتضخم في الكبد والكلى

كتب- مروان الطيب:

08:34 م 25/09/2025

رحمة أحمد فرج

كشفت الممثلة الشابة دنيا سامي، حقيقة إصابة الفنانة رحمة أحمد فرج بتضخم في الكبد والكلى بعد نقلها مؤخرا لاحدى المستشفيات.

وقالت دنيا، ببرنامج "عرب وود": "بعد الشر عنها من كل المكتوب، مفيش تضخم في الكبد ولا الكلى ولا الكلام ده، كان فيه إلتهابات في جسمها وفي الكلى وهي طلع عندها حساسية من حاجات كتير".

وأضافت: "لما روحت لها قلت لها مايبانش على وشك إن عندك حساسية من كل الحاجات دي، وهي بتعمل اختبار للدواء اللي المفروض هتاخده.. جالها عدوى، وكان لازم تدخل الرعاية، وهي دلوقتي أحسن".

