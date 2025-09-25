رانيا يوسف عن رأيها في المال: "الفلوس عندي لمتعتي"
كتب- محمد أبو بكر:
08:25 م 25/09/2025
رانيا يوسف
تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن رأيها في المال ومدى كونه عامل أساسي لاختيار شريك الحياة.
وقالت رانيا، في تصريحاتها: "إحنا اللي بنشتغل وبنصرف، والفلوس عندي لمتعتي ولمتعة بناتي، مش موجودة برضوا أنا مبسوطة وراضية".
وأضافت، أنها تحاول دائمًا تعويض ابنتيها فترات انشغالها بالعمل.
يُذكر أن ، رانيا يوسف شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة منتصف الليل"، و "أهل الخطايا".
