رانيا يوسف عن رأيها في المال: "الفلوس عندي لمتعتي"

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن رأيها في المال ومدى كونه عامل أساسي لاختيار شريك الحياة.

وقالت رانيا، في تصريحاتها: "إحنا اللي بنشتغل وبنصرف، والفلوس عندي لمتعتي ولمتعة بناتي، مش موجودة برضوا أنا مبسوطة وراضية".

وأضافت، أنها تحاول دائمًا تعويض ابنتيها فترات انشغالها بالعمل.

يُذكر أن ، رانيا يوسف شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة منتصف الليل"، و "أهل الخطايا".