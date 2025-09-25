إعلان

"بالتايجر وفساتين جريئة"..25 صورة لـ هيفاء وهبي أثارت الجدل خلال صيف 2025

كتبت- نوران أسامة:

06:40 م 25/09/2025
    هيفاء وهبي (2)
    هيفاء وهبي (4)
    هيفاء وهبي (5)
    هيفاء وهبي (6)
    هيفاء وهبي (7)
    هيفاء وهبي (8)
    هيفاء وهبي (3)
    هيفاء وهبي (9)
    هيفاء وهبي (12) - Copy
    هيفاء وهبي (11)
    هيفاء وهبي (14)
    هيفاء وهبي (13)
    هيفاء وهبي (16)
    هيفاء وهبي (2)_1
    هيفاء وهبي (17)
    هيفاء وهبي (18)
    هيفاء وهبي (21)
    هيفاء وهبي (22)
    هيفاء وهبي (23)
    هيفاء وهبي (19)
    هيفاء وهبي (24)
    هيفاء وهبي (25)
    هيفاء وهبي (15)
    هيفاء وهبي (27)

خطف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار إليها خلال صيف 2025 بإطلالتها الجريئة من بينها "التايجر" و "فساتين جريئة"، وهو ما جعلها تثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين إشادة بجرأتها وانتقاد لتلك الإطلالات.

نستعرض لكم 25 صورة للفنانة هيفاء وهبي في صيف 2025، والتي أصبحت حديث الجمهور عبر السوشيال ميديا.

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

