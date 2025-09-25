خطف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار إليها خلال صيف 2025 بإطلالتها الجريئة من بينها "التايجر" و "فساتين جريئة"، وهو ما جعلها تثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين إشادة بجرأتها وانتقاد لتلك الإطلالات.

نستعرض لكم 25 صورة للفنانة هيفاء وهبي في صيف 2025، والتي أصبحت حديث الجمهور عبر السوشيال ميديا.

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضًا:

"مش قصير شوية؟".. تعليقات الجمهور على صور فستان مي عمر

بجيبة قصيرة.. أميرة أديب تخطف الأنظار على هامش "القاهرة السينمائي"

بفستان ضيق لامع.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة