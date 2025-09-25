بالصور| وصول نجوم الفن إلى الغردقة استعدادًا للمشاركة في مهرجان سينما الشباب

كشف الفنان هشام عباس من كواليس حلوله ضيفًا في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، عن أمنيته للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقال هشام: "نفسي أكلم شيرين وأقعد معاها وأقول لها يا شيري، إنتي في مكانة ما بتحصلش لحد غير كل 100 سنة مرة، عندك ناس كتير بيحبوكي، واللي زيك لازم يستثمر في نفسه ويهتم بروحه وأفعاله، وياخد باله من كل خطوة في حياته لأنه مهم".

وأضاف: "عندنا أمثلة كتير حوالينا زي فيروز، أم كلثوم، وأنغام.. كلهم عرفوا ياخدوا بالهم من نفسهم، وأتمنى يا شيري تاخدي بالك من نفسك، وترجعي لجمهورك ولكل الناس اللي بيحبوكي، وتِسكي على كل الحاجات السلبية".

من ناحية أخرى تجدد النزاع بين المطربة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، مؤخرًا، بعدما أعلنت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحديد يوم 9 أكتوبر المقبل لنظر محاكمة شيرين، في اتهامها بسب وقذف المنتج ومدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب محامي المنتج بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامها ضدها بتهمة السب والقذف.

