قبل 27 سنة.. منى زكي تتألق في صور نادرة وسط جمهورها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا نادرة للفنانة منى زكي تعود لعام 1998.

وظهرت منى في اللقطات عفوية وسط الشارع مع الجمهور، حيث نالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بجمالها الطبيعي وبراءتها.

يذكر أن الفنانة منى زكي كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

