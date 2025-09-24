"مش شرب المياه".. روجينا تكشف سر جمالها

كشفت الفنانة روجينا عن سر جمالها وحفظها على بشرتها دون الحاجة لاتباع وصفة غذائية معينة.

وفي لقائها مع برنامج "عرب وود"، قالت روجينا: "أنا كل ما بكبر بصغر يا جماعة، سيبك من شرب المياه والحاجات دي طول ما انتي رامية حمولك على ربنا وسيبها على الله هتلاقي نفسك جميلة".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

اقرأ أيضا..

لأول مرة.. أحمد العوضي يكشف كواليس تعاونه مع مي عمر بالسينما

"خست كده إزاي؟".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بسبب صورة