بالصور| ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلاد والدتها والجمهور: "نسخة طبق الأصل"

كتبت- نوران أسامة:

03:05 م 24/09/2025
    احتفال ياسمين الخطيب بعيد ميلاد والدتها
    والدة ياسمين الخطيب

احتفلت الفنانة والمذيعة ياسمين الخطيب بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورًا تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذين أشادوا بالشبه الكبير بينهما، وجاءت أبرز التعليقات: "إنتو الاتنين شبه بعض"، "ربنا يخليكم لبعض"، "ما شاء الله"، "مامتها قمر"، "ما شاء الله على الجمال"، "نسخة طبق الأصل".

يُذكر أن ياسمين الخطيب أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة في حفل ملكة جمال مصر، وانقسمت الآراء بين مؤيد لجرأتها ومعارض اعتبر أن الإطلالة لا تتناسب مع طبيعة الحدث.

ياسمين الخطيب عيد ميلاد والدة ياسمين الخطيب

