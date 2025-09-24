"الأنوثة كلها".. نجلاء بدر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

ونشرت نجلاء الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع الصور وجاءت أبرز التعليقات: "الأنوثة كلها والجمال"، "ملكة"، "قمر ما شاء الله"، "القمر"، "جميلة الجميلات"، "تجنني".

يُذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر كان مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عُرض في موسم 2024، وشارك في بطولته: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، أحمد خالد صالح. المسلسل من تأليف عماد صبري، وإخراج هاني خليفة.

اقرأ أيضًا:

جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة رياضية داخل ملعب التنس (صور)

ملكة جمال تونس 1957.. وفاة أيقونة السينما الإيطالية كلاوديا كاردينالي- صور

وفاة مصممة الاستعراضات ميرفت زعزع بعد صراع مع المرض