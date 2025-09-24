كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة روجينا جمهورها صورًا جديدة من حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وحصلت على جائزة عن شخصيتها "هند" في مسلسل "حسبة عمري" الذي عُرض في رمضان 2025.

وخطفت روجينا الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، إذ تألقت بفستان موف لامع مطرز بالترتر بقصّة ضيقة أبرزت رشاقتها، وعلقت على الصور: "الحمدلله".

يُذكر أن روجينا شاركت في مسلسل "حسبة عمري" إلى جانب عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

