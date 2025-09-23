التقى النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر بمجموعة من الصحفيين ممثلي عدد كبير من المؤسسات الصحفية الكبرى، بينها موقع مصراوي.

الجلسة التي سادها الود، استمع خلالها فهمي لأبرز آراء الصحفيين التي ألقت الضوء على بعض المشاكل التي تواجههم، رغبة منهم في إيجاد سبل تساعدهم على تقديم تغطية صحفية مميزة تليق باسم المهرجان العريق.

ومن جانبه أبدى فهمي تفهمه للنقاط التي ذكرها الصحفيين، مؤكدا أنه وإدارة المهرجان سيهتمون بكل ما قيل خلال الجلسة، تسهيلا على الصحفيين أداء عملهم، واعدا الحضور بدورة ستكون أنجح من الدورات السابقة وبمفاجآت سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي.

وكشف فهمي عن موعد إقامة المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أنه سينعقد في 12 أكتوبر المُقبل، أي قبل شهر من موعد إقامة الدورة 46 التي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر.

فهمي أشار أيضا إلى اهتمامه باستمرار عمل المهرجان في ترميم الأفلام حفاظا على التراث الفني، وليكون هناك فرصة ليشاهدها الجمهور خلال المهرجان بعد ترميمها، مؤكدا أن الدورة الجديدة سوف تشهد ترميم 12 فيلما مع إعادة عرض الأفلام العشرة المرممة من الدورة الماضية.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سوف تشهد دورته السادسة والأربعين تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز والنجم خالد النبوي.