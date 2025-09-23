كارولين عزمي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. صور

"فستان قصير".. نسرين أمين تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع شيكو

خضعت الفنانة كارولين عزمي لجلسة تصوير جديدة على هامش حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وفوزها بجائزة التميز والابداع لعام 2025.

نشرت كارولين صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل على حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت كارولين مرتدية فستان أسود أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وحرصوا على تهنئتها وعلقوا: "مبروك حبيبة قلبي، مبروك ياكوكي، أشطر واحدة في الدنيا".

يذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

