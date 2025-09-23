علاء مرسي يحتفل بتخرج ابنته: "الصغننة كبرت بحبك يا أجمل بنوتة"

"فستان قصير".. نسرين أمين تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع شيكو

احتفل الفنان علاء مرسي بتخرج ابنته فاطمة، ونشر مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابه على انستجرام.

ظهر علاء مرسي وسط أجواء احتفالية مع ابنته وعدد من الأهل والأصدقاء وكتب: " الصغننه كبرت واتخرجت فاطمة الزهراء علاء مرسي، الإعلامية والمخرجة اتخرجت خلاص وان شاء الله ربنا يحفظك ويسعدك ويبارك فيكي و تحققي كل أحلامك بنتي حبيبتي بحبك يا اجمل بنوته الف الف الف الف مبرووك يا حبيبتي".

وحازت الصور على تهنئة ومباركة جمهوره ومتابعيه وعلقوا: "الله اكبر ، الف مبروك وربنا يحفظها و يباركلك دايماً يا رب، ما شاءالله تبارك الله اللهم بارك ربنا يرزقك برهم يارب العالمين، انت جميل يا ا علاء ربنا يفرحك بيهم يارب ، ربنا يديم عليكم النعمة و يخليكم لبعض عائلة جميلة ماشاء الله".

وشارك الفنان علاء مرسي مؤخرا بعدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنان علاء مرسي يشارك بفيلم "أصل الحكاية" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من بوسي بعد إخلاء سبيلها

تفاصيل آخر بروفات أنغام استعدادا لحفلها بالقاعة الملكية في ألبرت هول