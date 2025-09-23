إعلان

علي الحجار نجم احتفالية 6 أكتوبر على مسرح البالون

كتب : منال الجيوشي

05:02 م 23/09/2025

علي الحجار

صرح الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بأنه تم الإتفاق مع النجم علي الحجار إحياء احتفالية ذكرى انتصار 6 أكتوبر وذلك يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر على مسرح البالون بالعجوزة.

تقام احتفالية ذكرى إنتصار 6 أكتوبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بإستقبال الفنان علي الحجار بمسرح البالون للمرة الثالثة.

وأوضح "عبدالمنعم" أن فرقتي أنغام الشباب والآلات الشعبية سيشاركان في الفصل الاول من الحفل حرصا منه علي مشاركة كافة فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في هذا الحدث الكبير.

علي الحجار مسرح البالون احتفالية 6 أكتوبر

