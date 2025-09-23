كتب-مصطفى حمزة:

يستعد علاء عبد السلام "رئيس دار الأوبرا"، لكشف تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقامة فى الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر المقبل.

ويقوم د.علاء عبد السلام، بإعلان تفاصيل الدورة، في مؤتمر صحفي يقام في السادسة مساء الأحد الموافق 28 سبتمبر بالمستوى الأول بالمسرح الكبير

ويتولى إدارة المؤتمر مدير المهرجان المايسترو تامر غنيم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا وهم المايسترو أمير عبد المجيد، المايسترو عماد عاشور، المطرب محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، د. أحمد عاطف، د, سعيد كمال، أماني سعيد، المايسترو محمد الموجى، المايسترو مصطفى حلمى، المايسترو أحمد عامر ود. شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية .

وتصدرت كوكب الشرق أم كلثوم، البوستر، بعد اختيارها شخصية الدورة التي تقام بالتزامن مع إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها .