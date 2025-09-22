ردت الإعلامية علا شوشة، على تصريحات الفنانة وفاء عامر الأخيرة بشأن حلقة "علا" مع أم مكة بقناة الشمس قبل القبض عليها.

وقالت علا شوشة، ببرنامجها على قناة الشمس: "حضرتك بتقولي ان احنا احتجزنا أم مكة، طب إزاي؟.. القناة لم تحتجر أم مكة، وهى من فرضت سيطرتها على كل العاملين، وقامت بالاعتداء اللفظي عليهم وعليا، ورفضت الاعتذار الذي طلبته رئيسة القناة، وقالت احنا هنروح القسم، وراحت القسم واتعاملت بشكل غير لائق مع كل اللي موجودين في القسم".

وتابعت: "رفضنا الاعتذار في القسم، لاننا مش هنرضى بالبلطجة ولا بفرض السيطرة.. واللي حصل ده الاستاذة وفاء مكنتش حاضرة ولا شافت الموقف ده، ووصفته ان القناة احتجزت أم مكة، بناء على أي أساس حضرتك قولتي المعلومة، بناء على أي

واستكملت: "عايزة أقول للأستاذة وفاء، آه بنام كويس، وبنحلم أحلام سعيدة، وبنصحة الصبح مرتاحيين وضمائرنا مرتاح، عشان احنا مش طرف في أي قضية واعلامنا إعلام حر، ومفيش أي علامة استهام علينا، وكل اللي عملناه اننا سألنا ومعملناش حاجة تانية".

وأوضحت: "حضرتك بتتكلمي عن شات بعتيه لإدارة قناة الشمس.. أنا سألت كل الإدارة والمديرين عن الشات ده، كلهم قالوا الأستاذة وفاء مبعتتش حاجة، ولا حضرتك بعتيلي أي شات على تليفوني، وكل اللي وصلني مجموعة من الفويسات حضرتك بعتيهالي، مبدلش على أي شيء، ومقدرش أحكم عليها عشان أنا مش جهة تحقيق، ولا أملك حق إذاعتها".

وأضافت: "حضرتك بتقولي الدليل عند قناة الشمس، دليل إيه؟، إيه الدليل اللي احنا نمتلكه ويبريء أم مكة من تهمة المحتوى الخادش للحياة، ولو حضرتك عندك دليل متوجهتيش ليه بيه الى النيابة العامة، طالما حضرتك معاكي دليل البراءة".

وكانت الفنانة وفاء عامر، قالت في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة": "عندي المحادثة بتاعت أم مكة، وقالتلي حبسيني جوه، وأنا بقول الظلم ظلمات، قدموا الشات اللي أنا بعته لإدارة القناة والمذيعة الفاضلة وقولوا اللي حصل بالظبط".

وأضافت وفاء عامر: "عشان الست دي عندها 4 عيال وعندها ولاد أخوها وبتصرف على عيلة، هي محبوسة بالقانون، بس الأدلة موجودة عند إدارة القناة، وعايزة أسألهم انتوا بتناموا كويس ومبسوطين؟، غمضوا عنيكم ..بتحلموا أحلام سعيدة، مش خايفيين على عيالكم، ده الظلم ظلمات".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.