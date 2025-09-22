تكريما لـ زياد الرحباني.. آمال ماهر تغني "حبوا بعض" في لبنان.. "فيديو"

كتب- مصطفى حمزة:

حرصت المطربة آمال ماهر، على المشاركة في الفقرة الخاصة بتكريم المبدع اللبناني الراحل زياد الرحباني، وذلك في حفل توزيع جوائز"الموريكس دور".

وقامت آمال ماهر، بتقديم أغنية "حبوا بعض" وهي واحدة من أبرز الأغاني التي لحنها زياد الرحباني، وقامت بغنائها والدته المطربة فيروز.

وحصدت المطربة آمال ماهر ، جائزة نجمة الغناء العربي في حفل "الموريكس دور MUREX D'OR" لعام 2025، الذي أقيم أمس الأحد في صالة السفراء في كازينو لبنان.

من ناحية أخرى، تستعد أمال ماهر، للمشاركة مع المطرب مدحت صالح، لتقديم حفل غنائي خيري

في قصر عابدين، يوم 5 أكتوبر المقبل، لصالح مؤسسة راعي مصر الخيرية.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 1000، و1500، و 2000، و 3000، و 4000، و 5000، و 7000 جنيه.

أمال تغني