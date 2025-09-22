إعلان

ماذا قالت وفاء عامر عن حلقة أم مكة مع المذيعة علا شوشة؟

11:56 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

وفاء عامر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة لمذيعة وإدارة قناة "الشمس" بسبب حلقة أم مكة مع الإعلامية علا شوشة.

وقالت وفاء عامر، ببرنامج "كلمة أخيرة": "عندي المحادثة بتاعت أم مكة، وقالتلي حبسيني جوه، وأنا بقول الظلم ظلمات، قدموا الشات اللي أنا بعته لإدارة القناة والمذيعة الفاضلة وقولوا اللي حصل بالظبط".

وأضافت وفاء عامر: "عشان الست دي عندها 4 عيال وعندها ولاد أخوها وبتصرف على عيلة، هي محبوسة بالقانون، بس الأدلة موجودة عند إدارة القناة، وعايزة أسألهم انتوا بتناموا كويس ومبسوطين؟، غمضوا عنيكم ..بتحلموا أحلام سعيدة، مش خايفيين على عيالكم، ده الظلم ظلمات".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.

#أحمد_سالم لـ وفاء عامر: إيه علاقتك بأم مكة وأم سجدة؟

وفاء عامر قناة الشمس علا شوشة أم مكة برنامج كلمة أخيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة