ماذا قالت وفاء عامر عن حلقة أم مكة مع المذيعة علا شوشة؟

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة لمذيعة وإدارة قناة "الشمس" بسبب حلقة أم مكة مع الإعلامية علا شوشة.

وقالت وفاء عامر، ببرنامج "كلمة أخيرة": "عندي المحادثة بتاعت أم مكة، وقالتلي حبسيني جوه، وأنا بقول الظلم ظلمات، قدموا الشات اللي أنا بعته لإدارة القناة والمذيعة الفاضلة وقولوا اللي حصل بالظبط".

وأضافت وفاء عامر: "عشان الست دي عندها 4 عيال وعندها ولاد أخوها وبتصرف على عيلة، هي محبوسة بالقانون، بس الأدلة موجودة عند إدارة القناة، وعايزة أسألهم انتوا بتناموا كويس ومبسوطين؟، غمضوا عنيكم ..بتحلموا أحلام سعيدة، مش خايفيين على عيالكم، ده الظلم ظلمات".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.

