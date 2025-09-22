إعلان

نيكول سابا جريئة وروجينا أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها، صورة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة" وظهرت بملابس كاجوال.

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

آية سليم

شاركت الفنانة آية سليم متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر بإطلالة أنيقة، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نيكول سابا

خضعت الفنانة نيكول سابا لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بفستان جرئ باللون الأسود ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أروى

شاركت الفنانة أروى جمهورها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان أنيق ومحتشم.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة ارتدت خلالها كروب توب أبيض وبنطلون جينز.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

صابرين

شاركت الفنانة صابرين متابعيها أحدث ظهور لها خلال تكريمها في حفل جوائز دير جيست، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ملك قورة

نشرت الفنانة ملك قورة صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال.

