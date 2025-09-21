كتبت- نوران أسامة:

حلّ الفنان محمد الصاوي ضيفًا على برنامج "كلام الناس" المعروض عبر شاشة قناة MBC مصر تقديم المذيعة ياسمين عز، وروى موقفًا محرجًا تعرّض له أمام الجمهور.

وقال الصاوي: "كنا أنا وعلاء ولي الدين وصلاح عبدالله في مسرحية (الجميلة والوحشين)، وكل واحد منّا كان بيقول مونولوج حبًا في ليلى علوي، صلاح عبدالله قال المونولوج بتاعه، وعلاء ولي الدين كمان، ولما جيت أقول المونولوج بتاعي الكرسي كان مشروخ، وأول ما وقفت اتشبك في البنطلون، والجمهور كله قعد يضحك بشكل رهيب، وفي الآخر ماعرفتش أقول المونولوج."

يُذكر أن الفنان محمد الصاوي شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة: غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمد محمود، داليا شوقي، جوري بكر، طارق النهري، حسن أبو الروس، ومن إخراج أحمد حسن.

