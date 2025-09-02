كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ظهرت خلاله بأحد الشوارع والتف حولها عدد من جمهورها الذين احتفوا بها وسط سعادة غامرة من بدرية.

وكتبت بدرية على الفيديو: "لو أنفقت مافي الارض جميعا ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الف شكر يا رب على حب الناس البسيطه الجميله بدون مقابل ربنا يديمكم ف حياتى وربنا جبرنى وسترني بدعائكم يا احلى ناس".

,وكان قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع، واعتبار ما صدر منها تجاوزا صارخا في حق الجمهور,

وأبدت الفنانة بدرية طلبة استعدادها للتحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية، على ما بدر منها في مقاطع فيديو التي تحدثت فيها وظهورها في لايف على "فيسبوك".

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلا غلطانة أني أنساق وراء قلة لا يمثلون الشعب المصري، واديتهم فرصه يستغلو فيديوهات ويختزلو منها ويستخدموها ضدي".

وأضافت: "حتى أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت إعتذار بعصبيه لأنهم بردو دخلو استفزوني وانسقت تاني وراهم ودي غلطتي كان لازم أكون أهدئ من كدا".

وتابعت: "أكيد اللي بيحبونى هيلتمسوا لي العذر بكرر آسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه، ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتي".

يذكر أن اخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

