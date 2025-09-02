محمد الكيلاني يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان محمد الكيلاني لتصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "سنجل ماذر فاذر".

ونشر الكيلاني عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لـ"كلاكيت" العمل من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلّق عليها: "توكلنا على الله".

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد الكيلاني كل من: ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، والعمل من تأليف وإخراج تامر نادي.

يُذكر أن الفنان محمد كيلاني شارك في مسلسل "سراب"، بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتشارك فيه شركة "S Productions" كمنتج منفذ.

