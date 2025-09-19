أول ظهور لـ رنا رئيس بعد الإجهاض وإجراء عملية جراحية طارئة

كتب- معتز عباس:

شارك الطبيب المعالج للفنانة رنا رئيس، متابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بها، بعد تماثلها للشفاء.

وعلق الطبيب على الصورة: "الفنانة رنا رئيس بعد تماثلها للشفاء بعد إجراء عملية جراحية طارئة تحت إشراف الفريق الطبي المعالج".

ومرت رنا رئيس بأزمة صحية طارئة، إذ تعرضت للإجهاض، وكشفت والدتها خبيرة التجميل زينب حسن، في تصريح لبرنامج ET بالعربي قبل 8 أيام تقريبا، أنها دخلت غرفة العمليات بعد تعرضها لمضاعفات عقب إجهاض جنينها الأول قبل شهر، مشيرة إلى أنها عانت من نزيف استمر أربعة أيام متواصلة، ولا يزال الأطباء يبحثون عن أسبابه.

وأضافت أن الحالة الصحية لابنتها دقيقة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة، خاصة وأن العملية الجراحية الأخيرة جاءت بهدف السيطرة على النزيف.

جدير بالذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.