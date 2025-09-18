محمود سعد يعلق على أزمة الخلاف بين شيرين وأنغام بسبب لقب "صوت مصر"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الإعلامي الكبير محمود سعد عن رأيه في الشائعات التي طالت النجمة أنغام والفنانة شيرين عبد الوهاب عن وجود خلاف بينهما على لقب "صوت مصر".

وقال محمود سعد ببرنامج "عرب وود": "أنا بحب أنغام جدا جدا وهي مطربة مفيش زيها في الشغل والعطاء وشيرين كمان صوتها حلو وإحساسها حلو أوي أوي، وأنا أوقع بين شيرين وأنغام لمصلحة مين؟، ودي هيصة موجودة من زمان ودي أشياء موجودة طول الوقت لكنها بتندثر مع الوقت".

وعن متابعته الحالة الصحية للنجمة أنغام مؤخرا بعد تعرضها لوعكة صحية وتواصله معها أوضح: "أنغام صديقة عزيزة وراقبتها من ساعة ما طلعت وبقى بينا محبة، وأول ما سافرت كان فيه اشاعات كتير وهي اتخضت وكلمتني اني أقول اللي بيحصل وأن الناس هتصدق، وكنت باخد منها المعلومات أو من مديرة أعمالها وأنا مش طالب تريند أنا بقول على المعلومات اللي عارفها".

ويحرص الإعلامي محمود سعد، على التواصل مع جمهوره ومتابعيه عن طريق فيديوهات اللايف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ويعلق من خلالها على الأحداث الجارية في شتى المجالات.

