"فستان قصير وجريء".. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكية بأحدث ظهور لها (صور)

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هنا الزاهد، لجلسة تصوير جديدة وجريئة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت "هنا" مرتدية فستان أنيق وقصير بإطلالة كلاسيكية، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، أجمل واحدة في العالم، جميلة، عظمة على عظمة، متألقة ايما، روح قلبي".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

