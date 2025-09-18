إعلان

موعد عرض فيلم "أوسكار - عودة الماموث"

04:57 م الخميس 18 سبتمبر 2025

كتب-مصطفى حمزة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار - عودة الماموث"، أول برومو دعائي وكشفت موعد طرحه في دور العرض، حيث يعرض في أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، إذ تبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة من خلال تجربة علمية ،و حالة الرعب التي يعيشها سكان القاهرة بسببه.

فيلم"أوسكار- عودة الماموث" فكرة كريم هشام، وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب،وإخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، وهنادي مهنا، و محمد ثروت، ومحمود عبد المغني،والطفلة ليا سويدان، وموسيقى تصويرية كريم عبد الوهاب.

