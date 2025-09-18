إعلان

بالفيديو والصور| بسمة بوسيل تمارس الرياضة وتغلق خاصية التعليقات

03:27 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية وسط الطبيعة، مرتدية ملابس رياضية.

وعلقت "بوسيل" على الفيديو: "أشعة الشمس الصباحية، نزهة صباحية تمارين التنفس الصباحي، تمارين الصباح، التأريض الصباحي، الحمد لله لأنني أجد دائمًا الفرح في ذاتي الداخلية".

وحرصت بسمة على إغلاق خاصية التعليقات، خاصة بعدما تعرضت للانتقادات خلال الفترة الماضية

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد طرحت مؤخرًا ميني ألبوم جديد بعنوان "حلم" عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، ويضم 6 أغنيات هي: "أبو حب"، "هو اللي نسيني ليه كده؟"، "خسارة"، "وصلتني شي أخبار"، و"حلم".

بسمة بوسيل الرياضة التمارين الرياضية
