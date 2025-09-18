إعلان

15 صور لـ رانيا يوسف أثارت بها الجدل في صيف 2025

02:40 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  رانيا يوسف
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف جريئة (2)
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف كاجوال
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف بفستان قصير
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف بفستان جرئ
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة صيفية
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف (6)
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف (5)
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف بفستان أسود أنيق
  • عرض 13 صورة
    انيا يوسف بفستان مكشوف
  • عرض 13 صورة
    رانيا يوسف (4)
كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل خلال صيف 2025، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا في أكثر من إطلالة تنوعت بين الكاجوال والفساتين الصيفية المميزة، إلى جانب بعض الإطلالات التي اعتبرها الجمهور جريئة وغير مناسبة، خاصة الفساتين المكشوفة.

ويعرض لكم "مصراوي" في هذا التقرير 10 صور من أبرز إطلالات الفنانة رانيا يوسف خلال صيف 2025:

رانيا يوسف إطلالة الكاجوال الفساتين
