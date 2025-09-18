15 صور لـ رانيا يوسف أثارت بها الجدل في صيف 2025

"سرقت سعادتنا".. أول تعليق من جويل مردينيان بعد سرقة منزلها

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل خلال صيف 2025، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا في أكثر من إطلالة تنوعت بين الكاجوال والفساتين الصيفية المميزة، إلى جانب بعض الإطلالات التي اعتبرها الجمهور جريئة وغير مناسبة، خاصة الفساتين المكشوفة.

ويعرض لكم "مصراوي" في هذا التقرير 10 صور من أبرز إطلالات الفنانة رانيا يوسف خلال صيف 2025: