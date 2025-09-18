إعلان

"دمار شامل".. جويل مردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة (فيديو)

01:44 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

تعرض منزل خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان في جنوب فرنسا، لعملية سرقة جديدة خلال الساعات الماضية.


ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه الرسمي بموقع "X"، مقطع فيديو وثّق حالة المنزل بعد الحادث، حيث ظهرت آثار التكسير وتحطيم زجاج النوافذ، في مشهد يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالمكان.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان للسرقة، إذ سبق أن واجهت حادثتين مماثلتين من قبل.

