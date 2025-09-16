تامر عاشور ينفي إحياء حفلا غنائيا في طنطا

كتب- مروان الطيب:

نفى الفنان تامر عاشور إحيائه حفلا غنائيا في طنطا عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام".

وكتب تامر عاشور: "غير صحيح ما يتردد عن إقامة حفل قريبا في طنطا".

كشف الفنان تامر عاشور مؤخرا عن محاولة أشخاص الزج باسمه في حفلات وهمية، وحرص على توضيح الأمر لجمهوره ومتابعيه.

وأعاد تامر عاشور نشر ملصق دعائي خاص بحفل غنائي في الرياض تصدره وسط عدد من النجوم هم تامر حسني، رامي صبري وبهاء سلطان، وكتب تامر عاشور: "ده نصب يا جماعة، ناس كير بعتتلي على الحفلة دي مخصوص أي حفلة هنكون احنا أول ناس منزلين إعلانها".

كما نفى الفنان تامر عاشور خلال الأيام الماضية، إحياء حفل غنائي في استاد القاهرة الدولي وكتب "ده خبر مش صحيح، أي حفلة هنعلن عنها في صفحاتنا الرسمية فقط".

أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا لأول مرة في ليبيا يوم 21 أغسطس الماضي ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي وسط حضور جماهيري ضخم.

يذكر أن تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر الجاري.

