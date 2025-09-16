كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) بالمملكة العربية السعودية، عن استضافة موسم الرياض 2026 لحدث عالمي بعنوان (Fanatics Flag Football Classic)، حيث سيقام يوم السبت 21 مارس 2026 في المملكة أرينا بمدينة الرياض، وسيجمع نخبة من أبرز نجوم الرياضة والترفيه، يتقدمهم أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي في أول عودة رسمية له إلى الملعب منذ اعتزاله عام 2023.

ومن المقرر أن يُبث هذا الحدث العالمي مباشرة عبر شبكة (FOX Sports) التليفزيونية، التي تُعد من أبرز الشبكات الرياضية في العالم، إلى جانب منصة (Tubi) للبث الرقمي، وسيكون الجمهور على موعد مع النجم الكوميدي العالمي والحائز على عدة جوائز كيفن هارت، وذلك لتقديم التغطية المباشرة.

وتُعد بطولة (Fanatics Flag Football Classic) أول نسخة افتتاحية من نوعها بنظام الدوري المصغّر (Round-robin) بثلاثة فرق، يضم كل فريق ثمانية لاعبين، على أن يتأهل أفضل فريقين إلى المباراة النهائية. وتضم قائمة الأسماء المؤكدة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم الأمريكية، من بينهم: ساكون باركلي، كريستيان مكافري، سي دي لامب، سوس غاردنر، بروك باورز، ماكس كروسبي، مايلز غاريت، تايريك هيل، أوديل بيكهام جونيور، وروب غرونكوفسكي، مع الإعلان عن مشاركين إضافيين من مختلف مجالات الرياضة والترفيه خلال الأشهر المقبلة. كما سيقود الفرق الثلاثة مجموعة من أبرز مدربي كرة القدم الأمريكية: بيت كارول، شون بايتون، وكايل شاناهان.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في بيان صحفي: "يفتخر موسم الرياض بتنظيم أحداث عالمية كبرى، وهذا الحدث سيكون الأكبر من نوعه في كرة القدم الأمريكية بنظام العلم، حيث سيجمع أشهر الأسماء في الرياضة والترفيه في عرض تنافسي ممتع ومثير. ويسعدنا الإسهام في دعم نمو هذه الرياضة، واستخدام موسم الرياض للوصول بها إلى جمهور جديد وأوسع حول العالم."

وقال توم برادي: "أنا متحمس للغاية للعودة إلى الميدان، واستعادة روح المنافسة إلى جانب نجوم اللعبة وأساطيرها، وتقديم حدث رياضي عالمي فريد للجماهير خلال موسم الرياض. لطالما قدّرت قوة كرة القدم بنظام العلم وكيف توحّد الجماهير من كل الأعمار، ومن الرائع عرض هذه الرياضة على مسرح عالمي مع هذا العدد من الرياضيين الموهوبين. أتطلع للتعاون مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، و(فاناتكس)، و(OBB Media)، وفريقي في (Shadow Lion)، وأصدقائي في (FOX Sports) لتقديم منافسة قوية، وأَعِدُكم بأن أعود بالكأس."

وستُقام المباريات وفق القواعد الأولمبية لكرة القدم بنظام العلم، على ملعب بطول 50 ياردة ومنطقتي نهاية طول كل منهما 10 ياردات، بنظام 5 ضد 5، وبشوطين مدة كل منهما 20 دقيقة. وستضم الفرق الثلاثة مزيجًا متوازنًا من الرياضيين والمشاهير، على أن يقود كل فريق مدرّب من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). وسيُعلن لاحقًا عن تفاصيل وأسماء المشاركين والبرامج المصاحبة.