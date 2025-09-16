ماذا قال دونالد ترامب عن رحيل الأسطورة روبرت ريدفورد؟

كتب- مروان الطيب:

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الممثل العالمي روبرت ريدفورد الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 89 عاما في مسقط رأسه بولاية يوتاه الأمريكية.

ونشر موقع "New York Post" على يوتيوب مقطع فيديو ظهر خلاله ترامب وهو ينعى الراحل روبرت ريدفورد.

وقال ترامب: " عظيما وليس هناك أفضل منه، لقد صنع العديد من الأفلام المميزة".

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان الراحل عبر موقع "إنستجرام" بيانًا جاء فيه: "ببالغ الحزن، نعلن وفاة روبرت ريدفورد. تكريمًا لذكراه، سيتم حذف حسابه على إنستجرام"، وسط حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه حول العالم.

ويُعد ريدفورد أحد أبرز نجوم هوليوود منذ ستينيات القرن الماضي، حيث اشتهر بوسامته و كاريزمته وحضوره الطاغي على الشاشة، وشارك في عدد من الأفلام الخالدة، من بينها: جيرميا جونسون، آل ذي بريزيدنتس من، وأوت أوف أفريكا.

