"شكراً على الحب ده".. محمد إمام يوجه رسالة للجمهور بمناسبة عيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمد إمام على توجيه رسالة للجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، الذي يتزامن اليوم 16 سبتمبر.

وكتب إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحلى حاجة في يوم عيد ميلادي كلامكم اللي بيجيلي من كل مكان .. شكراً على كل الحب ده".

يواصل الفنان محمد إمام تصوير فيلم "صقر وكناريا"، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، انتصار، يارا السكري، دانا حمدان، ويسرا اللوزي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله.

