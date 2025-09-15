إعلان

وزير الثقافة والمخرج خالد جلال يقدمان واجب العزاء في أرملة سيد مكاوي

08:13 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احمد فؤاد هنو وزير الثقافة يصل عزاء ارملة الموسيقار سيد مكاوي
  • عرض 6 صورة
    ايناس عبدالدايم تقدم واجب العزاء والمواساة لاسرة سيد مكاوي (1)
  • عرض 6 صورة
    ايناس عبدالدايم تقدم واجب العزاء والمواساة لاسرة سيد مكاوي (2)
  • عرض 6 صورة
    المخرج خالد جلال في عزاء ارملة سيد مكاوي
  • عرض 6 صورة
    احمد فؤاد هنو وزير الثقافة يقدم واجب العزاء لارملة الموسيقار سيد مكاوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

بدء منذ قليل عزاء أرملة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، والذي يقام حاليًا في مسجد عمر مكرم.

حرصت الكاتبة أميرة سيد مكاوي، ابنة سيد مكاوي، على استقبال المعزين الوافدين لتقديم واجب العزاء في وفاة والدتها.

ووصل أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الحالي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، عزاء أرملة الراحل سيد مكاوي.

كما قدم واجب العزاء المخرج خالد جلال، لأسرة الموسيقار الراحل.

شيع أمس من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحلة، قبل أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

عزاء أرملة سيد مكاوي الموسيقار سيد مكاوي مسجد عمر مكرم الكاتبة أميرة سيد مكاوي وزير الثقافة المخرج خالد جلال وفاة أرملة سيد مكاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة