وزير الثقافة والمخرج خالد جلال يقدمان واجب العزاء في أرملة سيد مكاوي

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

بدء منذ قليل عزاء أرملة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، والذي يقام حاليًا في مسجد عمر مكرم.

حرصت الكاتبة أميرة سيد مكاوي، ابنة سيد مكاوي، على استقبال المعزين الوافدين لتقديم واجب العزاء في وفاة والدتها.

ووصل أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الحالي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، عزاء أرملة الراحل سيد مكاوي.

كما قدم واجب العزاء المخرج خالد جلال، لأسرة الموسيقار الراحل.

شيع أمس من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحلة، قبل أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.