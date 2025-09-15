إعلان

ماذا قالت منة فضالي عن حمادة هلال بعد حضورها احدى حفلاته؟

11:06 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

منة فضالي

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة للفنان حمادة هلال بعد حضورها احدى حفلاته.

ونشرت منة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل وأجدع حمادة في الدنيا من أجمل الناس أخلاق وفن وكل حاجة وصاحب صاحبه انبسطت اني شفتك يا عشرة العمر".

ورد حمادة هلال على رسالته، قائلا: "نورتي الدنيا كلها".

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، وإخراج محمد سامي.

منة فضالي حمادة هلال حفل حمادة هلال
