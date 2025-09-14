بإطلالة رياضية.. نسرين طافش تخطف الأنظار من داخل "الجيم

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها صورة جديدة لها أثناء ممارسة الألعاب الرياضية داخل صالة "الجيم".

ونشرت نسرين صورة لها بملابس رياضية داخل الجيم، وذلك عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

