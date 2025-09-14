سماح أنور عن أحمد زكي: "كان بيحبني لكن مبيحبش شغلي" (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة سماح أنور، خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر محطة "نجوم إف إم"، عن تفاصيل خاصة جمعتها بالفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت: "أستاذ أحمد زكي هو أكتر حد احتواني وعلمني يعني إيه تمثيل بجد، لإني مكنتش درست ولا دخلت معهد، كنت واخداها بالدراع، هو كان بيحبني كشخص لكن مبيحبش شغلي".

وأضافت: "قالي مرة جملة لطيفة جدًا، فيه ناس تبقى موهوبة موهبة كبيرة، لكن شخصياتهم ميقدروش يشيلوها فـ ياخدوها ويقعوا.. إنتي من الناس دي. قولتله إنت بتشتمني، قالي لأ، أنا عايزك تفكري في الكلام ده بجد، وفعلاً أخدت موقف".

وتابعت: "لقيت نفسي بشتغل أعمال أنا مش عايزة أعملها عشان مكنش بيتعرض عليا الحاجات الحلوة، فقولتله أعمل إيه؟ أنا عايزة أمثل ومش هستنى الدور اللي نفسي فيه، قالي لأ، لو إنتي مخلصة للتمثيل هتستني حتى 15 سنة عشان ييجي الدور اللي تستاهليه. وفعلاً سمعت كلامه على كِبر".

يذكر أن الفنانة سماح أنور شاركت في مسلسل "كتالوج" من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، وبطولة محمد فراج المسلسل ريهام عبد الغفور، وتارا عماد، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وسماح أنور، وصدقي صخر ، ودنيا سامي، وعلي البيلي، وريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد.

