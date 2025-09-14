إعلان

أحلام تشكر الجمهور بعد حفلها في موسم جدة (صور)

02:15 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورًا من حفلها الأخير، الذي أحيته أول أمس الجمعة 12 سبتمبر ضمن فعاليات موسم جدة.

وشاركت أحلام متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "شكرًا لإدارة موسم جدة، شكرًا لـ بنش مارك على هذا التنظيم الرائع، شكرًا لقناة MBC وإدارة شاهد نت على نقل وبث حفلي في جدة، شكرًا لكل العاملين على نجاح هذا الحفل".

وتابعت "شكرًا للمايسترو وليد فايد وفرقتي الموسيقية، شكرًا لجميع التقنيين ومهندسي الصوت والإضاءة والجرافيكس ومديري المسرح".

وقدمت أحلام خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

أحلام الشامسي موسم جدة إنستجرام
