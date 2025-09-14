أحلام تشكر الجمهور بعد حفلها في موسم جدة (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورًا من حفلها الأخير، الذي أحيته أول أمس الجمعة 12 سبتمبر ضمن فعاليات موسم جدة.

وشاركت أحلام متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "شكرًا لإدارة موسم جدة، شكرًا لـ بنش مارك على هذا التنظيم الرائع، شكرًا لقناة MBC وإدارة شاهد نت على نقل وبث حفلي في جدة، شكرًا لكل العاملين على نجاح هذا الحفل".

وتابعت "شكرًا للمايسترو وليد فايد وفرقتي الموسيقية، شكرًا لجميع التقنيين ومهندسي الصوت والإضاءة والجرافيكس ومديري المسرح".

وقدمت أحلام خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

اقرأ أيضًا:

نوري بيلجي جيلان رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية في "القاهرة السينمائي" بدورته الـ46

بعد الحكم في قضية "بنت مبارك".. وفاء عامر تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

بإطلالة أنيقة.. مي عُمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رامي رضوان ينشر صورة مع زوجته دنيا سمير غانم والجمهور: "بقيتوا شبه بعض"

مع أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب.. أحدث ظهور لـ أنغام