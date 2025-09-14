إعلان

مع أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب.. أحدث ظهور لـ أنغام

12:05 م الأحد 14 سبتمبر 2025

أحدث ظهور لأنغام

كتبت- نوران أسامة:

شاركت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وظهرت في الصورة الفنانة أنغام برفقة نجلها، إلى جانب الفنان أكرم حسني، والفنان مصطفى غريب، والفنان هشام ماجد.

وتستعد الفنانة أنغام لأول حفلاتها الغنائية بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلًا غنائيًا ضخمًا في لندن يوم 23 سبتمبر الجاري.

