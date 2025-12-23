تكريم محمد صبحي في كلية الإعلام بالجامعة الحديثة.. صور

شارك الفنان القدير محمد صبحي، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة.

وحصل محمد صبحي على درع التكريم من أعضاء وهيئة الجامعة تقديرًا لأعماله الفنية التي رسخت قيم وعادات اجتماعية بين أبناء الشعب المصري.

أقيم المؤتمر برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، سامي الشريف رئيس المؤتمر وعميد كلية الإعلام بالجامعة، أمين عام المؤتمر، ميرال مصطفى وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وكان محمد صبحي وجه انتقادات لفيلم "الست"، واصفًا بعض ما جاء فيه بأنه جزء من مؤامرة لضرب الفن وضرب أسطورة الريادة المصرية"، وأكد أن اعتراضه كانت على بعض المشاهد التي رأى أنها لا تليق بتاريخ وقيمة أم كلثوم.

ورد محمد صبحي، على الهجوم الذي تعرض له مؤخرا، بعد انتقاده لفيلم "الست"، في برنامج "كل الكلام" مع الإعلامي عمرو حافظ، المعروض على قناة "الشمس"، قائلًا: "طول عمري، في دماغي هارد ديسك به ملفات كثيرة، وبها صور سمعية وبصرية، أو ذهنية وفكرية، مش بتضايق من التافهين، لكن لو كان واحد مثقف وقرأ كتاب، أخاف، لو انتقدني، وأقول لأ ده راجل قارئ، ومنضبط".

اقرأ أيضا..

"سندي ومرايتي".. هند صبري تنعى محمد عبدالحميد بصور من تحضيرات أعمال فنية سابقة

هايدي خالد بالحجاب من داخل مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي