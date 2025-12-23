وزارة الثقافة تتعاون مع مصطفى غريب لدعم الإبداع الشبابي

كتب- مروان الطيب:

كشفت وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو عن تعاونها مع الفنان مصطفى غريب من أجل دعم الإبداع الشبابي وتعزيز التواصل مع الأجيال الشابة ودعم الطاقات الإبداعية، وذلك للتعاون مع الوزارة في تقديم عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت الوزارة بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وجاء كالتالي: "في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز التواصل مع الأجيال الشابة ودعم الطاقات الإبداعية، التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالفنان الشاب مصطفى غريب، لبحث آفاق التعاون في عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة".

وتابع البيان : "وتناول اللقاء سبل تقديم أعمال فنية تسهم في التعريف بالمنتج الثقافي المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، لا سيما بين فئات الشباب، بما يعزز من دور الفنون في بناء الوعي وترسيخ قيم الإبداع والتجديد. كما جرى بحث إمكانية تقديم عمل مسرحي كوميدي يشارك فيه عدد من النجوم الشباب، بهدف جذب جمهور جديد إلى المسرح وتقديم محتوى فني معاصر يجمع بين المتعة والقيمة الفنية.

وأكد وزير الثقافة أن الفنان مصطفى غريب يمثل نموذجًا لجيل جديد من الفنانين القادرين على التواصل مع الجمهور الشاب والتعبير عن قضاياه بلغة فنية قريبة منهم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم هذه النماذج الواعدة وفتح آفاق تعاون مستمرة معها، بما يسهم في تطوير المنتج الثقافي وتعزيز حضوره في المجتمع".

وانتهى البيان بالفنان مصطفى غريب الذي أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا اعتزازه بالدعم الذي توليه الوزارة للفنانين الشباب، وحماسه لتقديم أعمال فنية تسهم في توسيع قاعدة الجمهور، وتقدم محتوى يعكس روح العصر ويحافظ في الوقت نفسه على القيمة الفنية والثقافية.

أعمال ينتظر عرضها مصطفى غريب قريبا

يشارك الفنان مصطفى غريب بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "برشامة" بطولة الفنان هشام ماجد، وفيلم "شمس الزناتي: البداية" بطولة الفنان محمد إمام.

