"صوتها أحلى من أبوها".. تعليقات الجمهور على صوت ابنة أحمد سعد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع جودي ابنة النجم أحمد سعد، والتي فاجأت جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي"، بدخولها الاستوديو وهي تغني أغنية باللغة الإنجليزية.

وعقب نشر حلقة أحمد سعد مع منى الشاذلي على موقع "يوتيوب" عبر المتابعين عن إعجابهم الشديد بصوت جودي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ماشاء الله عليها قمر وصوت رائع"، "صوتها جميل ومثقفه"، "صوتها حلو جدا"، "قمر وصوت وصوره وحضور"، "صوتها احلى من صوت أبوها"، "بنته شبهه صوت وصورة".

وقالت جودي في لقائها مع والدها في برنامج "معكم منى الشاذلي": "الصوت الحلو أخدته من بابا، هو ماكنش عايزني أغني وأنا فاهمة رغبته، لكن بالنسبة لي لو عندنا موهبة ممكن نعرضها للناس مرة أو مرتين، ولو ربنا وفقنا يبقى ده طريق ربنا كاتبه لنا".

ومن جانبه رد أحمد سعد، قائلًا: "أنا جودي بتكسف منها جدا، هي أكتر حاجة بحبها في الدنيا، وعرفت عن طريق جودي نوع من أنواع الحب معرفتوش قبل كدا، هي أول بنت في حياتي".

جدير بالذكر أن أحمد سعد عاش نشاطا فنيا في صيف 2025، وطرح ألبوم غنائي جديد، ضم ديو جمعه بالفنانة روبي وحملت الأغنية اسم "تاني:، كما أحيا أكثر من حفل غنائي ناجح.

