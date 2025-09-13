محمد فاروق شيبه يوجه رسالة للفنان أشرف زكي بعد الإفراج عنه

كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان محمد فاروق شيبة رسالة خاصة للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيليلة، بعد الإفراج عنه مؤخرا في أزمة الفيديو المضلل.

ونشر شيبه صورة للفنان أشرف زكي عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: " اتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الأستاذ الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على ما قام به من متابعة واهتمام ورعاية في هذا الموقف والذي ليس بجديد على قامة وقيمة بحجم الدكتور أشرف زكي، الذي أثبت دائماً أنه قائدا، ويستحق أن يكون في موقع المسؤولية لما يحمله من إخلاص وحب لأبناء المهنة، من دعم متواصل ومتابعة دقيقة لكل صغيرة وكبيرة تخص الفنانين، فكل كلمات الشكر والتقدير لا توفيه حقه، وأدعو الله أن يوفقه ويسدد خطاه دائماً".

وتعود الأزمة قبل أيام عندما انتشر مقطع فيديو للفنان محمد فاروق شيبه يدعي خلاله ذهابه إلى أحد أفرع السجل المدني لتجديد بطاقة الرقم القومي، لكنه فوجئ بتغريمه مبلغ مالي بزعم انه متوفي منذ 3 أشهر.

وكانت آخر مشاركات محمد فاروق شيبة الفنية بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

