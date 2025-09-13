ملك زاهر تخطف الأنظار مع والدها وتعلق: حبيبي الأول وصديقي المفضل

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ملك زاهر المتابعين على السوشيال ميديا، صورًا جديدة مع والدها الفنان أحمد زاهر.

خطفت ملك الأنظار بعد ظهورها بإطلالة رائعة، مرتدية فستان أنيق وطويل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ووجهت ملك رسالة لـ والدها، وكتبت: "حبيبي الأول، صديقي المفضل، بطلي.. باب قلبي".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

